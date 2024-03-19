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Крымчанин попытался устроить теракт в Севастополе

Baza: в Севастополе мужчину задержали за подготовку к теракту

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ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Крымчанина подозревают в попытке теракта. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в Севастополе. По версии правоохранителей, мужчина установил взрывное устройство около одного из подъездов дома на Казачьей улице. Предполагалось, что взрывная волна дойдет до квартиры российского военного.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт и задержали подозреваемого. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По предварительной информации, ранее крымчанин служил в военно-морском флоте Украины, но после присоединения полуострова к России остался на его территории.

Ранее студент получил срок 13 лет за составление инструкции по изготовлению бомб.

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