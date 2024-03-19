На Урале пятые сутки ищут школьницу, которая нашла в своем телефоне прослушку и пропала

В Курганской области сотрудники полиции, родственники и волонтеры пятые сутки ищут ушедшую из дома 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Школьница из села Половинное ушла из дома после того, как обнаружила в своем телефоне приложение для контроля. Программу на смартфон девочки установила мать, которая переживала, что дочь слишком много времени проводит в сети.

Полицейским женщина рассказала, что она также нашла в телефоне девочки переписку с 22-летним мужчиной, после чего отобрала у нее гаджет. На следующее утро ребенок ушел из дома, ее местонахождение неизвестно.

Ранее под Ростовом школьница сказала матери, что едет в салон красоты и полетела в Челябинск.