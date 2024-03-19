Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Урале пятые сутки ищут школьницу, которая нашла в своем телефоне прослушку и пропала

Mash: в Курганской области школьница познакомилась в сети с мужчиной и пропала

close
100%
«Ural Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ural Mash»

В Курганской области сотрудники полиции, родственники и волонтеры пятые сутки ищут ушедшую из дома 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Школьница из села Половинное ушла из дома после того, как обнаружила в своем телефоне приложение для контроля. Программу на смартфон девочки установила мать, которая переживала, что дочь слишком много времени проводит в сети.

Полицейским женщина рассказала, что она также нашла в телефоне девочки переписку с 22-летним мужчиной, после чего отобрала у нее гаджет. На следующее утро ребенок ушел из дома, ее местонахождение неизвестно.

Ранее под Ростовом школьница сказала матери, что едет в салон красоты и полетела в Челябинск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами