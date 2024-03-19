Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сотрудница тюрьмы изнасиловала несовершеннолетнего заключенного

People: в США полицейская надругалась над ребенком в тюрьме

close
100%
Depositphotos

В штате Калифорния сотрудница тюрьмы для несовершеннолетних наругалась над осужденным подростком. Об этом сообщает People.

Американка, работавшая в тюрьме для несовершеннолетних, вступила в романтические отношения с несовершеннолетним осужденным. Женщина общалась с подростком, принесла ему в камеру мобильный телефон и изнасиловала его.

О произошедшем стало известно, когда гаджет нашли во время обыска, в телефоне полицейские обнаружили переписку интимного содержание и непристойные видео с участием сотрудницы тюрьмы.

Во время беседы с коллегами женщина призналась в совершенном преступлении. Проводится внутренние расследование.

Ранее полицейский доставил в участок изнасилованную девочку и надругался над ней.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами