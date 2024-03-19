Сотрудница тюрьмы изнасиловала несовершеннолетнего заключенного

В штате Калифорния сотрудница тюрьмы для несовершеннолетних наругалась над осужденным подростком. Об этом сообщает People.

Американка, работавшая в тюрьме для несовершеннолетних, вступила в романтические отношения с несовершеннолетним осужденным. Женщина общалась с подростком, принесла ему в камеру мобильный телефон и изнасиловала его.

О произошедшем стало известно, когда гаджет нашли во время обыска, в телефоне полицейские обнаружили переписку интимного содержание и непристойные видео с участием сотрудницы тюрьмы.

Во время беседы с коллегами женщина призналась в совершенном преступлении. Проводится внутренние расследование.

Ранее полицейский доставил в участок изнасилованную девочку и надругался над ней.