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Школьник в Белгородской области во время обстрела закрыл девятимесячную сестру

RT: в многодетной семье третьеклассник спас сестренку во время обстрела

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Shutterstock

Третьеклассник по имени Женя из села Беловское в Белгородской области спас свою девятимесячную сестренку во время обстрела ВСУ. Мама мальчика рассказала RT, что в момент прилета он рисовал, сидя рядом со спящей девочкой, а когда прозвучал удар инстинктивно прикрыл ее спиной.

«Когда стекла полетели, окна выбило, он на нее чуть-чуть навалился, прикрыл спиной», — рассказала женщина.

Брат с сестрой сейчас находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести. Глава СК Александр Бастрыкин поручил наградить спасшего свою сестренку мальчика.

Всего в семье воспитываются четверо детей. По словам многодетной мамы, трехлетний сын обстрелов боится, а пятилетний уже обучен и сразу прячется. Семья пока поселилась у бабушки, так как их дом в ходе обстрела был сильно поврежден.

Напомним, из-за усилившихся обстрелов из Белгородской области эвакуируют 9 тыс. детей, которые часто становятся жертвами интенсивных атак. О том, как живет регион под постоянными обстрелами, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинские дроны-камикадзе атаковали село в Белгородской области.

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