В Подмосковье пятилетний ребенок едва не ослеп из-за воспаления носовых пазух

В городской больнице Балашихи медики спасли пятилетнюю девочку, которая почти потеряла зрение из-за самолечения на дому. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

В приемный покой больницы обратилась семья с пятилетним ребенком. Девочка жаловалась на головную боль, заложенность носа и отек правого глаза. Несколько дней родители лечили дочь на дому антибиотиками, когда состояние ухудшилось, решили обратиться за медицинской помощью.

В ходе обследования у маленькой пациентки был выявлен острый гнойный полисинусит с редким осложнением.

«Из-за быстрого развития воспалительного процесса в придаточных пазухах носа и несвоевременного обращения за медицинской помощью у ребенка возникло осложнение: гной, скопившийся в носовых пазухах, распространился в костную полость, где находится глаз. Зрительный нерв оказался сдавленным, снизилась острота зрения», — сообщил заведующий ЛОР-отделением Алексей Агафонов.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, девочка выписана на амбулаторное лечение.

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