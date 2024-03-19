Стая бродячих собак напала на девятилетнего ребенка в российском городе

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик подвергся нападению стаи бродячих собак. Об этом со ссылкой на пресс-службу СКР сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел возле проспекта Мира. Стая собак напала на ребенка. Информации о его состоянии не поступало.

По факту произошедшего следователи организовали проверку. Детали и обстоятельства инцидента выясняются. Сотрудники правоохранительных органов планируют проверить организацию, ответственную за отлов безнадзорных животных.

До этого в Красноярском крае бродячая собака напала на 10-летнего мальчика возле школы. Животное искусало ребенку лицо, у него пострадала область правого глаза.

Ранее в Иркутской области дети спасли мужчину от нападения собачьей стаи.