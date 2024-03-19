Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стая бродячих собак напала на девятилетнего ребенка в российском городе

В Нижнем Тагиле стая бродячих собак напала на девятилетнего мальчика

close
100%
Depositphotos

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик подвергся нападению стаи бродячих собак. Об этом со ссылкой на пресс-службу СКР сообщает Ura.ru.

По информации агентства, инцидент произошел возле проспекта Мира. Стая собак напала на ребенка. Информации о его состоянии не поступало.

По факту произошедшего следователи организовали проверку. Детали и обстоятельства инцидента выясняются. Сотрудники правоохранительных органов планируют проверить организацию, ответственную за отлов безнадзорных животных.

До этого в Красноярском крае бродячая собака напала на 10-летнего мальчика возле школы. Животное искусало ребенку лицо, у него пострадала область правого глаза.

Ранее в Иркутской области дети спасли мужчину от нападения собачьей стаи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами