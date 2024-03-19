Петр Толстой призвал вернуть советские выпускные экзамены

ЕГЭ не повышает шансы талантливых детей из глубинки поступить в престижные вузы, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. Он также назвал Единый Государственный Экзамен «уродливой практикой».

«Сторонники ЕГЭ всегда указывают на то, что этот экзамен помогает прорваться в столичные крупные вузы детям из глубинки и якобы снижает уровень коррупции там. На самом деле практика сложилась совершенно уродливая, поскольку все равно для подготовки детей родители вынуждены нанимать репетиторов. Те, у кого есть деньги на репетиторов — у них выше балл ЕГЭ, больше шансов и так далее», — считает депутат.

По словам Толстого, возвращение советской системы экзаменов оздоровило бы российское образование.

Ранее зампред Госдумы заявил, что считает маловероятной отмену ЕГЭ в России.

Полное интервью вице-спикера Госдумы о ЕГЭ читайте в материале «Газеты.Ru».