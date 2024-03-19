В Оренбурге впервые завели уголовное дело против ЛГБТ*-клуба

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что в Оренбурге впервые возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации в отношении ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ)-клуба. Об этом Мизулина написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, на деятельность клуба обратили внимание местные оренбургские активисты.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 статьи 282.2 УК РФ в связи с деятельностью ЛГБТ-клуба «Поза» (Pose)», — написала Мизулина.

Она добавила, что дело стало первым после решения Верховного суда о признании ЛГБТ экстремистским движением.

До этого на дочернюю компанию Первого канала, отвечающую за иностранное вещание, составили протокол о неверной возрастной маркировке контента с упоминанием ЛГБТ.

Пока неизвестно, что стало причиной для составления протокола.

Ранее Милонов поддержал решение Уганды запретить каминг-ауты представителей ЛГБТ.