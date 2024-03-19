Украинские дроны-камикадзе атаковали село в Белгородской области

Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке украинских дронов-камикадзе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Село Долгое <…> подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе», — рассказал глава региона.

Гладков пояснил, что после первого взрыва загорелся автомобиль. Его водитель и пассажиры успели выскочить из салона и не пострадали. Второй дрон упал на одну из улиц и сдетонировал. По словам губернатора, «обошлось без последствий».

Днем во вторник, 19 марта, в Белгородской области объявили ракетную опасность. В сообщении уточнили, что под ударом оказалось село Кукуевка. Жителей населенного пункта призвали спуститься в подвал или другое укрытие.

До этого Гладков заявил, что число пострадавших при обстреле поселка Разумное выросло до четырех.

Ранее в Госдепе США отреагировали на обстрел ВСУ Белгорода.