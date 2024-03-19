Российский зерновой союз отреагировал на угрозы ограничить импорт зерна из РФ

В страны Евросоюза Россия поставляет зерно, но в таких незначительных объемах, что ограничения в этом направлении никак не скажутся на российской экономике. Об этом заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский, комментируя планы ЕС ввести пошлины на ввоз российского зерна.

«У нас мизерный объем поставок в Европу, потому для нас это не критичный рынок. Мы поставляем туда небольшой объем, поскольку там его покупают», – заявил Злочевский в беседе с НСН.

По его словам, если в Европе откажутся от российского зерна, то его перенаправят на другие рынки, так как странам ЕС есть альтернативы. Зерно из России поставляется в 140 стран, заявил эксперт.

Напомним, планы ЕС ограничить импорт зерна связали с массовыми протестами фермеров. пошлина будет установлена на уровне, максимально допустимом по правилам ВТО, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что польские фермеры перестали пускать через границу с Украиной пассажирские автобусы.