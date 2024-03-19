Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Иностранные наблюдатели подвели итоги своей работы на выборах в России

Иностранные наблюдатели назвали демократическими выборы президента России

close
100%
Евгений Земцов/РИА Новости

Президентские выборы в России прошли в соответствии с демократическими стандартами и нормами. Об этом заявил дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН, Вито Гриттани. Об этом сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

Отмечается, что 19 марта международные эксперты и наблюдатели в Общественной палате РФ рассказали о своей работе на выборах. При этом в дни выборах наблюдатели, которые работали в Москве, приезжали в Экспертный центр НОМ и мониторинговую рабочую группу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ).

По словам Гриттани, он посетил избирательные участки в Донецке. Он отметил, что там были созданы все условия для голосования граждан с ограниченными физическими возможностями.

Как рассказал основатель и главный редактор портала «21st Century Wire», журналист Патрик Хеннингсен, обстановка на выборах была праздничной, а голосование добровольным. Также он назвал ложными сообщения зарубежной прессы о голосовании в новых регионах «под дулом автомата».

В свою очередь, член парламента Шри-Ланки Мадхура Витанаге подчеркнул, что люди приходят на выборы осознанно. По его мнению, все увиденное говорит о том, что выборы в России не являются обычным событием, а представляют собой праздник для народа.

Наблюдатель из Германии, депутат Ландтага Гамбурга Ольга Петерзен, обратила внимание на технические и технологические решения, используемые на выборах в России.

«Терминалы для голосования, которые стоят на избирательных участках, возможность проголосовать онлайн или даже на дому – это уровень, который у нас в Германии не то что не наблюдается, он пока еще и не предвидится», — подчеркнула она.

По мнению члена Национального избирательного совета Колумбии Альбы Лусии Веласкес Эрнандес, у российской избирательной системы есть есть значительный потенциал в области техники и технологий, а также цифровые инструменты, которые способствуют увеличению прозрачности выборов.

«Я удивлена системой организации выборов, которая создана Россией. Это очень ценный опыт для меня и для моей страны», — подчеркнула она.

Напомним, с 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов Путин получил 87,28% голосов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами