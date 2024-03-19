Иностранные наблюдатели подвели итоги своей работы на выборах в России

Президентские выборы в России прошли в соответствии с демократическими стандартами и нормами. Об этом заявил дипломат, основатель Международной дипломатической обсерватории, зарегистрированной в социально-экономическом департаменте НПО ООН, Вито Гриттани. Об этом сообщается на сайте «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

Отмечается, что 19 марта международные эксперты и наблюдатели в Общественной палате РФ рассказали о своей работе на выборах. При этом в дни выборах наблюдатели, которые работали в Москве, приезжали в Экспертный центр НОМ и мониторинговую рабочую группу Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (МРГ СПЧ).

По словам Гриттани, он посетил избирательные участки в Донецке. Он отметил, что там были созданы все условия для голосования граждан с ограниченными физическими возможностями.

Как рассказал основатель и главный редактор портала «21st Century Wire», журналист Патрик Хеннингсен, обстановка на выборах была праздничной, а голосование добровольным. Также он назвал ложными сообщения зарубежной прессы о голосовании в новых регионах «под дулом автомата».

В свою очередь, член парламента Шри-Ланки Мадхура Витанаге подчеркнул, что люди приходят на выборы осознанно. По его мнению, все увиденное говорит о том, что выборы в России не являются обычным событием, а представляют собой праздник для народа.

Наблюдатель из Германии, депутат Ландтага Гамбурга Ольга Петерзен, обратила внимание на технические и технологические решения, используемые на выборах в России.

«Терминалы для голосования, которые стоят на избирательных участках, возможность проголосовать онлайн или даже на дому – это уровень, который у нас в Германии не то что не наблюдается, он пока еще и не предвидится», — подчеркнула она.

По мнению члена Национального избирательного совета Колумбии Альбы Лусии Веласкес Эрнандес, у российской избирательной системы есть есть значительный потенциал в области техники и технологий, а также цифровые инструменты, которые способствуют увеличению прозрачности выборов.

«Я удивлена системой организации выборов, которая создана Россией. Это очень ценный опыт для меня и для моей страны», — подчеркнула она.

Напомним, с 15 по 17 марта в России прошло голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. За президентский пост впервые с 2008 года боролись четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

По данным ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов Путин получил 87,28% голосов.