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Россиянка избила ребенка и назвала нищими возмутившихся очевидцев

В Красноярске женщина избила ребенка и назвала нищими возмутившихся очевидцев

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ЧП Красноярск/VK

В Красноярске женщина избила своего ребенка на глазах очевидцев и назвала возмутившихся ее поведением нищими. Об этом во «ВКонтакте» сообщает »ЧП Красноярск».

По информации сообщества, инцидент произошел 17 марта на улице Вильского. Очевидцы сообщили, что мать избила малолетнего ребенка, находясь в неадекватном состоянии. Она также кидалась на прохожих и вела себя аморально.

На кадрах очевидцев слышно, как женщина подначивает сына оскорбить прохожую и высказывает угрозы в адрес присутствующих. Возмущенных ее поведением людей она называет нищими и утверждает, что ребенок был избит за утерю iPhone 11.

По факту произошедшего написали заявление в полицию. Найти героиню видео не удалось, сообщает «ЧП Красноярск».

Ранее в Москве няня укусила четырехлетнего воспитанника.

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