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Депутат Толстой: в России вряд ли отменят обязательную сдачу ЕГЭ

Зампред Госдумы Толстой о ЕГЭ: в России не приживаются заимствования с Запада

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Государственная Дума РФ

Госдума вряд ли одобрит очередной законопроект об отмене обязательного ЕГЭ, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Петр Толстой.

«Я думаю, что шансов на то, что эта инициатива будет одобрена, крайне мало. В Госдуму вносятся практически в каждую сессию законопроекты, связанные с реформированием ЕГЭ. Но пока мы не нашли с правительством общих подходов к этой проблеме», — сказал зампред Госдумы.

Ранее группа депутатов выступила с инициативой отменить обязательную сдачу ЕГЭ и дать школьникам возможность выбирать между ним и традиционными экзаменами.

По мнению вице-спикера, в России «не приживаются» заимствования с Запада, а русское и советское образование «отличаются от западного» своей «академичностью».

Он также призвал постепенно отменять ЕГЭ и перейти к классической форме проверки знаний на выпускных экзаменах.

Полное интервью вице-спикера Петра Толстого читайте здесь.

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