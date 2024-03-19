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В Белгородской области объявили ракетную опасность

В Валуйском округе Белгородской области объявили ракетную опасность

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Depositphotos

Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила, что сигнал о ракетной опасности запустили в Валуйском округе Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале в РСЧС.

«Ведется обстрел Валуйский городской округ», — отметили в сообщении.

В Telegram-канале мэрии Белгорода уточнили, что под ударом оказалось село Кукуевка. Жителей населенного пункта призвали спуститься в подвал или другое укрытие.

Днем во вторник, 19 марта, в Шебекинском городском округе системы ПВО отразили воздушную атаку со стороны ВСУ. В поселке Маслова Пристань повреждены одно частное домовладение и автомобиль. В селах Пристень и Безлюдовка – по одному частному жилому дому, в хуторе Ржавец — машина. Число пострадавших при обстреле поселка Разумное в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) выросло до четырех.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.

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Обстрелы Белгородской области
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