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В российском регионе бродячая собака напала на ребенка и искусала ему лицо

В Красноярском крае бродячая собака напала на ребенка и искусала ему лицо

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Shutterstock

В Красноярском крае бродячая собака напала на 10-летнего мальчика возле школы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 марта, когда ребенок возвращался домой с занятий. Примерно в 15 метрах от ограждения территории школы на мальчика напала бродячая собака и искусала ему лицо.

После произошедшего пострадавшего доставили в краевую офтальмологическую клиническую больницу имени профессора П.Г. Макарова. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь, у ребенка пострадала область правого глаза.

«В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Иркутской области дети спасли мужчину от нападения собачьей стаи.

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