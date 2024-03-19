В российском регионе бродячая собака напала на ребенка и искусала ему лицо

В Красноярском крае бродячая собака напала на 10-летнего мальчика возле школы. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 18 марта, когда ребенок возвращался домой с занятий. Примерно в 15 метрах от ограждения территории школы на мальчика напала бродячая собака и искусала ему лицо.

После произошедшего пострадавшего доставили в краевую офтальмологическую клиническую больницу имени профессора П.Г. Макарова. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь, у ребенка пострадала область правого глаза.

«В настоящее время по делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Иркутской области дети спасли мужчину от нападения собачьей стаи.