Путин заявил о необходимости пресекать попытки устроить смуту в России

Президент России Владимир Путин поставил перед Федеральной службой безопасности (ФСБ) задачу жестко пресекать попытки спровоцировать смуту и межнациональные конфликты. Об этом пишет ТАСС.

«Ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом», — сказал он.

Путин также поручил ФСБ поименно выявлять предателей, которые участвовали в попытках прорваться с Украины на территорию России в составе диверсионно-разведывательных групп.

Президент также высоко оценил работу ФСБ в зоне спецоперации. Он напомнил об успешной нейтрализации террористических групп и операции в тылу противника. По словам главы государства, самый ответственный и напряженный участок работы силовиков сейчас связан с проведением СВО.

Ранее Путин запретил иноагентам служить пограничниками.