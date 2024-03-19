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Путин заявил о необходимости пресекать попытки устроить смуту в России

Путин заявил, что попытки спровоцировать смуту в России должны жестко пресекаться

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поставил перед Федеральной службой безопасности (ФСБ) задачу жестко пресекать попытки спровоцировать смуту и межнациональные конфликты. Об этом пишет ТАСС.

«Ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом», — сказал он.

Путин также поручил ФСБ поименно выявлять предателей, которые участвовали в попытках прорваться с Украины на территорию России в составе диверсионно-разведывательных групп.

Президент также высоко оценил работу ФСБ в зоне спецоперации. Он напомнил об успешной нейтрализации террористических групп и операции в тылу противника. По словам главы государства, самый ответственный и напряженный участок работы силовиков сейчас связан с проведением СВО.

Ранее Путин запретил иноагентам служить пограничниками.

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