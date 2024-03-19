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В Петербурге за сутки пропали пять подростков

Пять подростков пропали в Петербурге за последние сутки

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

За минувшие сутки в полицию Санкт-Петербурга поступило пять заявлений о безвестном исчезновении подростков. Об этом сообщает «Мойка78».

Первое сообщение поступило утром от жителя Красного Села. Он рассказал, что накануне высадил своего 16-летнего сына из машины у станции метро «Ленинский проспект», после чего подросток не объявлялся. До этого он не пропадал. Еще через два часа женщина сообщила в полицию Фрунзенского района о пропаже своей дочери. По ее словам, школьница ушла из дома днем 17 марта и не вернулась, до этого подобных случаев в семье не происходило.

Еще через некоторое время соцпедагог обратилась в дежурную часть и рассказала о пропаже ученицы школы на Васильевском острове — девятиклассница ушла с уроков и перестала выходить на связь. До этого такого с ней не было.

«Аналогичные заявления о пропаже детей были поданы в полицию Красносельского и Приморского районов уже после полудня. В первом случае просили найти ушедшего из дома 15-летнего юношу, а во втором — 13-летнего подростка. Оба ранее уходили», — добавили в издании.

17 марта сообщалось, что в Кировском районе Красноярска полицейские нашли пропавшую 10-летнюю школьницу, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Школьница пропала утром 16 марта, с заявлением о исчезновении ребенка в полицию обратилась мать. Женщина рассказала, что дочь рано утром ушла на школьную ярмарку и домой не вернулась.

Ранее стало известно, что отправившийся покорять джунгли российский путешественник пропал в Колумбии.

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