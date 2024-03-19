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Онищенко назвал способ остановить нашествие крыс в Подмосковье

Онищенко призвал провести в Подмосковье вынужденную дератизацию от нашествия крыс

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Shutterstock

Жители некоторых городов в Московской области распространяют в соцсетях видеоролики с крысами около подъездов. В Протвино горожане пожаловались, что грызуны проникают в квартиры не первых этажах. Для решения проблемы следует обратиться к специальным службам и провести дератизацию, отметил академик Российской академии наук и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Общественной Службой Новостей.

Онищенко назвал крыс обычным явлением, отметив, что их массовое появление циклично, поэтому они могут возвращаться спустя какое-то время после травли коммунальными службами.

Численность крыс регулируется с помощью дератизации. При этом эти грызуны не только являются переносчиками инфекций, но и могут создать аварию на электросетях, если перегрызут кабель, или испортить товары, продукты, подчеркнул врач.

Сегодня профилактической и вынужденной дезинфекцией занимаются специальные службы, частные компании, напомнил он. Поднимать вопрос об их привлечении следует с ответственными за хозяйство в тех или иных районах, где возникла проблема.

«Это системная, серьезная, большая работа, которой надо заниматься, регулируя численность, чтобы не было последствий», — заключил Онищенко.

Напомним, крупных крыс стали замечать также во дворах московских домов. Биологи считают, что их появление может быть связано с похолоданием.

Ранее крысы съели марихуану, которая хранилась в качестве вещдока в полицейском участке США.

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