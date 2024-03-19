Судовладелец заявил, что «Капитан Лобанов» не затонул

Траулер «Капитан Лобанов» не затонул и находится в море, заявил «Газете.Ru» владелец судна Денис Парфенюк. Так он прокомментировал информацию СМИ о том, что корабль затонул недалеко от города Пионерского Калининградской области. По словам Парфенюка, он еще не видел экипаж.

«Я пока не готов сейчас давать никаких комментариев, потому что ни экипаж, никого пока не видел. Он не затонул, он находится в море», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал 112, около 11 утра корабль подал сигнал бедствия из-за пожара на борту. Всего на траулере находились семь человек, трое пропали без вести, пишет 112.

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил РБК, что на борту «Капитана Лобанова» произошел пожар, есть пострадавшие. Ситуация находится на контроле у губернатора.

Ранее при пожаре на строящемся корабле в Петербурге пострадали три человека.