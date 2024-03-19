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Губернатор Ставропольского края заявил о готовности принять детей из Белгородской области

Владимиров: детям из Белгородской области предоставят проживание и учебу

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Ставропольский край готов принять до 1,5 тыс. детей из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Он отметил, что для них предусмотрят не только проживание, но и места в образовательных учреждениях, чтобы не прерывать учебный процесс. Соответствующие поручения он уже раздал.

До этого власти Белгородской области приняли решение вывезти детей в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время планируется вывоз около 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в пятницу, 22 марта, 1,2 тыс. детей отправят в Пензу, Тамбов и Калугу, дальше Ставропольский край.

15 марта Гладков сообщал, что жителей пострадавшей от обстрелов со стороны Украины и попыток прорыва границы Козинки, приграничного села в Белгородской области, эвакуировали в безопасное место.

Ранее при обстреле поселка под Белгородом пострадал 15-летний подросток.

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