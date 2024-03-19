Губернатор Ставропольского края заявил о готовности принять детей из Белгородской области

Ставропольский край готов принять до 1,5 тыс. детей из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Он отметил, что для них предусмотрят не только проживание, но и места в образовательных учреждениях, чтобы не прерывать учебный процесс. Соответствующие поручения он уже раздал.

До этого власти Белгородской области приняли решение вывезти детей в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время планируется вывоз около 9 тыс. детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что в пятницу, 22 марта, 1,2 тыс. детей отправят в Пензу, Тамбов и Калугу, дальше Ставропольский край.

15 марта Гладков сообщал, что жителей пострадавшей от обстрелов со стороны Украины и попыток прорыва границы Козинки, приграничного села в Белгородской области, эвакуировали в безопасное место.

Ранее при обстреле поселка под Белгородом пострадал 15-летний подросток.