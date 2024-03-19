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Россиян предупредили об опасности ночных перекусов

Диетолог Джутова: ночные перекусы повышают риск диабета и депрессии

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Depositphotos

Перекусы перед сном повышают риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-диетолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. Также, по ее словам, ночные походы к еде могут вызвать расстройство сна и ухудшить его качество.

«Постоянные ночные перекусы также могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, вызвать дисбактериоз и другие проблемы с пищеварением. Кроме того, постоянное переедание ночью может стать привычкой и привести к нарушению общего режима питания», — отметила врач.

Чтобы снизить тягу к ночным перекусам, она посоветовала полноценно питаться в течение дня. Ужинать, по ее словам, важно не позже чем за 2-3 часа до отбоя. Кроме того, избавиться от чувства голода перед сном поможет расслабляющий ритуал, например теплая ванна, добавила специалист.

Врач Дарья Черемисова до этого отмечала, что процесс переваривания пищи является очень энергозатратным, поэтому лучше, чтобы ужин начал усваиваться не во время ночного отдыха, а до него. Если перед сном есть ощущение голода, лучше выпить стакан кефира или съесть яблоко, но не увлекаться мучным и бутербродами, порекомендовала она.

Ранее врачи рассказали, как с помощью завтрака снизить риски сахарного диабета.

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