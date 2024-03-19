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В Мурманске задержали главу филиала Росморпорта из-за взятки

В Мурманске при получении взятки задержали главу филиала Росморпорта и его зама

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Евгений Биятов/РИА Новости

В Мурманске при получении взятки задержали главу филиала Росморпорта и его заместителя. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Мурманской области на своем сайте.

По данным следствия, директор мурманского филиала ФГУП «Росморпорт» и его зам вступили в сговор, чтобы получить взятку от учредителя одной из коммерческих организаций. Подозреваемые хотели, чтобы бизнесмен заплатил им 16,9 млн рублей за возможность получить заказ на ремонт ледокола «Капитан Драницын» общей стоимостью почти 170 млн рублей. Кроме того, они должны были беспрепятственно принять выполненные работы.

Однако учредитель фирмы обратился в правоохранительные органы. Действуя в рамках оперативного эксперимента, он отдал участникам сговора 1,1 млн рублей в качестве первой части взятки, после чего тех задержали.

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору.

Директора филиала суд заключил под стражу. Второй фигурант дела сотрудничал со следствием, ему избрали меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Ранее завхоза российской школы осудили за крупную взятку.

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