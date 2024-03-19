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Ветеран Второй мировой войны получил аттестат в 99 лет

UPI: в США 99-летний ветеран получил школьный аттестат

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West Virginia Department of Education

В США ветеран Второй мировой войны получил аттестат в 99 лет, пишет Inside Edition. Для пенсионера устроили специальную церемонию, на которой присутствовали более 100 человек.

Чарльзу Берду было 18 лет, когда его призвали в армию США во время Второй мировой войны в 1943 году. Тогда он не успел окончить среднюю школу и отправился на фронт. Лишь в 2024 года мужчина смог забрать свой аттестат благодаря специальной программе, помогающей ветеранам получить свидетельства об образовании.

На специальной церемонии, которая проходила в школе, пришли сотни человек. Чарльз получил аттестат под громкие овации собравшихся и выразил благодарность людям, организовавшим мероприятие.

«Быть самым старшим выпускником 2024 года — это нечто особенное. Теперь я окончил среднюю школу вместе с моей правнучкой», — добавил мужчина.

Ранее в США 90-летняя женщина получила степень магистра в университете.

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