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Мужчину, изнасиловавшего 11-летнюю школьницу, ищут в Воронеже

В Воронеже ищут преступника, который изнасиловал 11-летнюю девочку

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СУ СК России по Воронежской области

В Воронеже Следственное управление СК РФ просит оказать содействие в расследовании преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители ищут мужчину, который 23 ноября 2023 года надругался над 11-летней девочкой у дома 68 по улице Загородной. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Девочка описала насильника, и полицейские составили фоторобот мужчины. Также предполагаемый преступник попал на придомовые камеры наблюдения.

Ранее в Москве девочка чудом спаслась от пристававшего к ней на улице мужчины.

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