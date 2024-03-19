Мужчину, изнасиловавшего 11-летнюю школьницу, ищут в Воронеже

В Воронеже Следственное управление СК РФ просит оказать содействие в расследовании преступления против половой неприкосновенности ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители ищут мужчину, который 23 ноября 2023 года надругался над 11-летней девочкой у дома 68 по улице Загородной. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

Девочка описала насильника, и полицейские составили фоторобот мужчины. Также предполагаемый преступник попал на придомовые камеры наблюдения.

Ранее в Москве девочка чудом спаслась от пристававшего к ней на улице мужчины.