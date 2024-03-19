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В квартире подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней сатаниста прошли обыски

РЕН ТВ: в Подмосковье обыскали жилище подозреваемого в надругательстве сатаниста

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

В Подмосковье обыскали жилище подозреваемого в надругательстве над несовершеннолетней сатаниста по прозвищу Носферату Злой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, в Красногорске в квартире 33-летнего лидера сатанинской группы «Liber666» 19 марта прошли обыски. Источник РЕН ТВ сообщил, что его подозревают в надругательстве над несовершеннолетней в 2022 году.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера и изнасиловании, сообщили в СУ СК по столице. По версии следствия, он совершал насильственные действия в отношении девочки в автомобиле, а затем изнасиловал ее в квартире на улице Заводской. Позже пострадавшая обратилась в полицию.

Ранее подросток изнасиловал во время прогулки 70-летнюю женщину.

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