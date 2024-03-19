Чиновник из Архангельской области пригрозил обнародовать фамилии не пришедших на выборы

В Архангельской области чиновник назвал лентяями и предателями тех, кто не пришел на выборы президента, и пригрозил обнародовать их фамилии. На публикацию главы Кулойского городского поселения обратило внимание издание 29.ru.

17 марта на личной странице Михаила Чернушенко во «ВКонтакте» появился пост, в котором он осудил низкую явку на выборах и заявил, что собирается вывесить на всеобщее обозрение списки не пришедших на выборы.

«На 15 часов явка на выборы Президента РФ составила всего 55.19%! Это позорный позор! Начинаю публиковать пофамильные списки лентяев, проигнорировавших выборы (читай — предателей), с которыми нам не по пути!», — написал тогда Чернушенко.

Впоследствии публикация была удалена, но жители поселения уже распространили запись. Сам чиновник позже назвал пост «недоразумением» и сказал, что над ним таким образом подшутили друзья.

«Было такое, да. Недоразумение такое получилось — друзья у меня пошутили, воспользовались компьютером, подставили», — открестился от публикации глава Кулоя.

Чернушенко уточнил, что итоговая явка в дни выборов в поселке достигла лишь 59,4%, но никаких фамилий в открытый доступ он выкладывать не стал. Юрист Тимур Валияров пояснил журналистам, что это действие в принципе незаконно, и нашел в написанном чиновником посте «целый ворох нарушений»: нарушение тайны голосования (141 УК РФ), понуждение к голосованию (141 УК РФ) и угрозу публикации персональных данных.

«В случае возбуждения уголовного дела только у следователей будет возможность установить, было ли событие преступления или нет, а если было — совершено ли оно группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения, либо автор поста действовал в одиночку, втайне от избирательной комиссии», — отметил Валияров.

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