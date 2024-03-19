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Россиянку наказали за смытого в унитаз котенка

Жительницу Челябинска осудили за смытого в унитаз котенка

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В Челябинске суд вынес приговор 46-летней местной жительнице по уголовной статье «жестокое обращение с животными». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Суд установил, что в июле 2023 года жительница дома по улице Солнечной смыла в канализацию новорожденного котенка. Громкое мяуканье животного услышал сосед по коммунальной квартире и обратился в полицию.

Женщину признали виновной и приговорили к штрафу в размере семи тысяч рублей.

Ранее в Самаре сотрудница выгнала кота из больницы и избила шваброй.

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