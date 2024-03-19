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Подросток изнасиловал во время прогулки 70-летнюю женщину

Во Франции 14-летнего подростка обвинили в сексуальном насилии над пенсионеркой

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Во Франции 14-летний подросток надругался над пенсионеркой во время прогулки. Об этом сообщает actu17.

Все произошло 16 марта в Вильнев-Сюр-Ло, городе на юго-западе страны в регионе Аквитания. Местный школьник провел субботнее утро за просмотром порно и вышел на улицу во второй половине дня, чтобы встретиться с друзьями.

На аллее школьник заметил прогуливающуюся 70-летнюю женщину. Он подошел к ней, схватил за руку и затащил в рощу. Там несовершеннолетний насильно прижал потерпевшую к себе и принудил ее к оральному сексу. В итоге женщине удалось вырваться и рассказать о произошедшем супругу. Муж женщины нашел на улице подозреваемого по описанию и сфотографировал его. Затем мужчина обратился в полицию.

Задержанный школьник признался в содеянном, заявив, что намеренно выбрал уязвимую жертву. Полиция обнаружила на его мобильном телефоне несколько порнографических видеороликов. 18 марта подростку предъявили обвинения в изнасиловании и поместили его под судебный надзор. Суд запретил фигуранту контактировать с жертвой и обязал его пройти курс лечения.

Ранее пенсионерку с болезнью Альцгеймера изнасиловали на популярном курорте.

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