Россиянина, отморозившего пасынку пальцы до ампутации, отправили в колонию

В Москве суд вынес приговор мужчине, который в воспитательных целях отморозил девятилетнему пасынку пальцы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Зюзинского районного суда.

Осужденный избил ребенка, а затем заставил мальчика засунуть руки в сугроб, и удерживал их там. В результате ребенок получил обморожение, медики ампутировали ему четыре пальца на правой и левой кисти.

Мужчину признали виновным и приговорили к девяти годам с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее в Оренбуржье школьница ушла из дома босиком из-за скандала родителей и обморозила ноги.