Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МЧС рассказало о ходе работы по спасению рабочих из-под завала на руднике «Пионер»

МЧС: спасатели извлекли 3 тыс. кубометров грунта из завала на руднике «Пионер»

Спасатели извлекли 3 тыс. кубометров грунта из завала на руднике «Пионер» в Амурской области, где заблокированы рабочие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве пояснили, что на месте работают 80 специалистов и 14 единиц подземной и погрузочной спецтехники.

Тем временем дальневосточное управление Ростехнадзора начало расследование причин обрушения на руднике, сообщили на сайте ведомства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному инциденту.

Оперативные службы сообщали, что на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. По их данным, инцидент случился на участке подземных работ. Специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Пропавших на руднике «Пионер» людей ищут горноспасатели. По данным МЧС, на место происшествия прибыла дополнительная группировка из 13 специалистов на вертолете Ми-8 из Хабаровского края.

Ранее двух лыжниц госпитализировали после спринта на чемпионате России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами