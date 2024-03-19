МЧС рассказало о ходе работы по спасению рабочих из-под завала на руднике «Пионер»

Спасатели извлекли 3 тыс. кубометров грунта из завала на руднике «Пионер» в Амурской области, где заблокированы рабочие. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве пояснили, что на месте работают 80 специалистов и 14 единиц подземной и погрузочной спецтехники.

Тем временем дальневосточное управление Ростехнадзора начало расследование причин обрушения на руднике, сообщили на сайте ведомства. Следственный комитет возбудил уголовное дело по данному инциденту.

Оперативные службы сообщали, что на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. По их данным, инцидент случился на участке подземных работ. Специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Пропавших на руднике «Пионер» людей ищут горноспасатели. По данным МЧС, на место происшествия прибыла дополнительная группировка из 13 специалистов на вертолете Ми-8 из Хабаровского края.

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