Полицейский с Чукотки два года сажал жителей села в самодельную клетку за проступки

На Чукотке бывшего полицейского обвинили в превышении должностных полномочий за издевательства над жителями села Янракыннот. Об этом сообщает пресс-служба управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

Как стало известно, в 2018 и 2020 годах участковый уполномоченный полиции из отделения «Провиденское» сажал односельчан в самодельную металлическую клетку площадью менее одного квадратного метра. Он установил ее около своего служебного кабинета и в общей сложности поместил туда девять женщин и пять мужчин. Таким образом он наказывал местных жителей за плохое поведение и пьянство.

«У некоторых женщин, находившихся под таким «задержанием», дома оставались без надлежащего присмотра малолетние дети», — отметила сторона гособвинения.

Известно, что сотрудник полиции незаконно применил насилие в отношении четырех человек, сопротивлявшихся его методам перевоспитания, а одной из задержанных он сломал руку. В итоге подозреваемый был уволен из органов внутренних дел. Против мужчины возбудили уголовное дело, найдя в его телефоне нашли фотографии и видео с потерпевшими. Несмотря на очевидные доказательства, он отказался признать свою вину. Вскоре это дело рассмотрит Провиденский районный суд Чукотского автономного округа.

Ранее в Магнитогорске рецидивист пять дней удерживал в своей квартире незнакомку и издевался над ней.