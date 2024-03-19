В Минтрансе не поддержали введение режима «открытого неба» в аэропорту Сочи

Министерство транспорта РФ посчитало преждевременным план по введению режима «открытого неба» в аэропорту Сочи. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В Минтрансе ответили, что введение режима «открытого неба» может отрицательно сказаться на транспортной доступности данного направления для граждан России, в связи с чем считают рассмотрение данного вопроса преждевременным.

Несмотря на важность развития авиасообщения с другими странами, главным приоритетом является развитие внутреннего туризма, сказал РИА Новости представитель ведомства.

Он добавил, что сочинский аэропорт является крупным хабом юга России, которые обеспечивает прием всех пассажиров, у которых южные направления пользуются спросом.

Как сообщал РБК, генеральный директор «Аэродинамики» Алексей Старостин обратился к Минтрансу с просьбой ввести для аэропорта Сочи режим «открытого неба», при котором снимается ряд ограничений межправительственных соглашений об авиаперевозках, в период с 2024 по 2027 год. Бизнесмен посетовал на то, что в город приезжает крайне мало иностранных туристов, несмотря на введение в действие с 1 августа 2023 года электронной визы для въезда в Россию для граждан 55 стран.

Ранее россиянам назвали страны, в которых можно выгодно отдохнуть.