Отправившийся покорять джунгли российский путешественник пропал в Колумбии

В Колумбии пропал отправившийся покорять джунгли российский путешественник Владимир Косаров. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, россиянин отправился покорять джунгли на границе Южной и Центральной Америки — это одно из самых опасных мест в мире. Мужчина не выходит на связь уже два месяца.

Сообщается, что путешественник последний раз появлялся в соцсетях 25 января, находясь в колумбийском городе Капургана. Оттуда он планировал направиться в Панаму через Дарьенский пробел, территория которого состоит из тропических джунглей и непроходимых болот. Пересечь этот маршрут он намеревался за две недели.

Друзья мужчины обратились за помощью в российское консульство в Колумбии. Прочие детали и обстоятельства инцидента на данный момент не сообщаются.

Ранее россиянка отправилась в одиночное путешествие и была похищена мексиканским картелем.