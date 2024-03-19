Дома участников СВО подключат к газу в приоритетном порядке

Российские газовые компании начали в приоритетном порядке обслуживать сразу несколько категорий населения в рамках догазификации. Сообщение об этом появилось на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

«К таким категориям относятся участники специальной военной операции и члены их семей. Они смогут в приоритетном порядке подключить газ к своим домам в рамках бесплатной социальной догазификации», — сообщает ФАС.

Кроме того, приоритет будут отдавать гражданам, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке. Для всех перечисленных категорий населения сократят сроки направления проектов соглашений и оказания услуг.

Приоритет в обслуживании указанных граждан выставили предприятия «Мособлгаз», «СВГК», а также 66 дочерних компаний «Газпром межрегионгаз». Организации приняли соответствующие документы и работают с властями регионов для составления списков льготников.

До этого заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач рассказал, что за последние два года в рамках программы социальной газификации газ был подведен почти к 1,2 млн участков граждан.

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