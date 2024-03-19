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Мошенник, обманувший с подельниками пенсионерку на 2 млн рублей, получил условный срок

В ЯНАО осудили условно мошенника, который отбирал сбережения у пенсионеров

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

В ЯНАО вынесли приговор 23-летнему молодому человеку, который обманул пенсионерку из Москвы и пытался выманить деньги у местной жительницы. Об этом сообщает окружная прокуратура.

Следствие установило, что весной прошлого года вместе с сообщниками мужчина обманул пожилую москвичку. Женщина сняла 2 млн со своего банковского счета и отдала их курьеру, считая, что переводит деньги на «безопасный счет». После этого мошенники убедили в необходимости перевода сбережений жительницу Салехарда. Она была готова отдать им 1,3 млн рублей, но сотрудники банка сообщили представителям правоохранительных органов о странном поведении клиентки при снятии денежных средств. Вовремя полученные полицейскими сведения не позволили злоумышленнику закончить начатое.

Обвиняемый был задержан в Салехарде при попытке получить деньги у обманутой пенсионерки. Затем он частично возместил нанесенный потерпевшей ущерб, а также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он раскрыл личности своих подельников и детали совершенных ими преступлений, благодаря этой информации следователи возбудили несколько уголовных дел.

Суд признал фигуранта виновным в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере с причинением значительного ущерба гражданину, а также покушении на мошенничество. Подсудимый получил наказание в виде условного лишения свободы сроком на 3,5 года с испытательным сроком три года. Кроме того, с осужденного в пользу потерпевшей взысканы денежные средства в размере 1 млн. рублей.

Ранее мошенники использовали нейросеть, чтобы украсть у россиянки 25 тысяч рублей.

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