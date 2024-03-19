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Стало известно, сколько молодых россиян работают удаленно

«Синергия»: 36% молодых россиян работают удаленно

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Shutterstock

Треть (36%) молодых людей в России работают удаленно, рассказали «Москве 24» в аналитическом центре университета «Синергия», который провел исследование и выяснил мнение молодежи о фрилансе и удаленной работе. В нем приняли участие порядка 5 тыс. работающих россиян в возрасте от 18 до 35 лет.

Из них 44% хотели бы трудиться так постоянно, 34% — согласны на смешанный график, 22% — хотят работать в офисе или на предприятии. По словам 41% опрошенных, они выбрали удаленный формат из-за удобного графика. Еще 31% — из-за экономии времени и денег на дорогу, 18% — возможности работать из любой точки мира, 10% — отсутствия стресса от живого общения с коллегами.

В исследовании уточнили, что удаленный формат работы больше всего распространен в области маркетинга и рекламы (28%), программирования (21%), копирайтинга (19%), дизайна (17%), обучения (11%) и консалтинга (2%).

Среди проблем, с которыми сталкивается молодежь на удаленке, оказались сложности в коммуникации с заказчиком или коллегами (46%), нестабильность в получении дохода (27%), трудность в концентрации на работе из-за отвлекающих факторов (18%), проблемы с организацией рабочего времени (9%).

Опрос сервиса SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что сотрудники на удаленке сейчас есть только в каждой третьей компании. В прошлом году предприятий и организаций, где работали дистанционные сотрудники, было больше: 40% в марте и 37% в декабре.

Ранее профессор объяснил, почему работодатели стали отказываться от удаленки.

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