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Садовые товарищества планируют внести в программу бесплатной догазификации

ФАС разработала документы о возможности СНТ подключиться к газу по догазификации

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Максим Богодвид/РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разработала документы о возможности садовых некоммерческих товариществ (СНТ) бесплатно подключиться к газу в рамках догазификации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Программа догазификации регионов, отметили в ФАС, является бессрочной и распространяется на дома граждан и социальные объекты, включая детские сады, школы, поликлиники больницы и другие медицинские учреждения.

«Также ФАС России разработала документы о включении садовых товариществ к подключению к газу в рамках бесплатной догазификации», — говорится в сообщении.

Догазификация — подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах, в которых проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа, без привлечения средств граждан. В настоящее время под бесплатное подключение попадают только индивидуальные жилые дома и жилые дома блокированной застройки. Она проводится в населенных пунктах, где уже проложены газораспределительные сети.

До этого энергетик назвал хорошими темпы реализации программы социальной газификации.

Ранее в Подмосковье запустили обновленный головной газораспределительный пункт.

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