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Россияне ответили, будут ли они держать пост в этом году

«КП»: 6% россиян будут держать пост в этом году

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Алексей Онегин/arborio.ru

Только 6% россиян планируют соблюдать все ограничения во время Великого поста, который начался 18 марта, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,1 тыс. человек.

Эта часть респондентов призналась, что соблюдают пост каждый год.

«К сожалению, держу только один пост в году – этот. С едой никаких проблем, труднее не сердиться, не кричать, не обижать. Но я стараюсь», – поделилась участница опроса.

Еще 11% опрошенных ответили, что попробуют соблюдать пост, однако не уверены, что у них это получится. 37% не будут ограничивать себя в еде, однако постараются быть скромнее и добрее. Оставшиеся 46% россиян отметили, что не будут поститься. Некоторые из них признались, что следят за собой и своим питанием не только в пост, другие — не смогут поститься из-за здоровья или не считают это правильным.

Главный диетолог Депздрава Москвы Антонина Стародубова до этого говорила, что людям, впервые соблюдающим Великий пост, важно внимательно следить за состоянием здоровья. По ее словам, для того, чтобы не навредить своему здоровью, важно продолжать получать все необходимые вещества – белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества вместе с продуктами.

Ранее диетолог рассказала, как неправильное соблюдение поста может навредить здоровью.

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