Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раненая косуля сама пришла за помощью в российскую больницу

В Приморье раненая косуля сама пришла за помощью в больницу

В Приморье раненая косуля сама пришла к людям в больницу за помощью. Об этом сообщает Telegram-канал »PrimaMedia.Приморье».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 19 марта в городе Арсеньев. К больнице на улице Ломоносова пришла раненая косуля, у нее были серьезно травмированы рога — из них сочилась кровь.

На место направили экипаж патрульно-постовой службы, сообщает УМВД по региону. Возле медицинского учреждения они обнаружили испуганную косулю, которая из последних сил пыталась убежать, однако животное удалось поймать.

«Косулю осмотрели ветеринары. Предварительно установлено, что она получила травму в результате удара о железный забор», — сообщили в ведомстве.

Раненое животное направили на лечение. После оказания помощи косулю планируют вернуть в естественную среду обитания.

Ранее в Приморье спасатели вызволили из бункера для приема руды провалившуюся косулю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами