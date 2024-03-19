Раненая косуля сама пришла за помощью в российскую больницу

В Приморье раненая косуля сама пришла к людям в больницу за помощью. Об этом сообщает Telegram-канал »PrimaMedia.Приморье».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 19 марта в городе Арсеньев. К больнице на улице Ломоносова пришла раненая косуля, у нее были серьезно травмированы рога — из них сочилась кровь.

На место направили экипаж патрульно-постовой службы, сообщает УМВД по региону. Возле медицинского учреждения они обнаружили испуганную косулю, которая из последних сил пыталась убежать, однако животное удалось поймать.

«Косулю осмотрели ветеринары. Предварительно установлено, что она получила травму в результате удара о железный забор», — сообщили в ведомстве.

Раненое животное направили на лечение. После оказания помощи косулю планируют вернуть в естественную среду обитания.

Ранее в Приморье спасатели вызволили из бункера для приема руды провалившуюся косулю.