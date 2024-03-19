Житель Воронежа пытался поджечь двери здания Следственного комитета

В Воронеже мужчина повесил на ручку двери здания Следственного комитета сумку и пытался ее поджечь. Видео с попыткой поджога появилось в Telegram-канале «Мой и твой Воронеж».

Инцидент произошел на проспекте Революции около полуночи 18 марта, отметили очевидцы. Попытка оказалась безуспешной, и мужчину задержали сотрудники Росгвардии.

Накануне в Кургане двое мужчин пытались устроить поджог квартиры в многоэтажке. Злоумышленники проникли в подъезд жилого дома и облили горючей жидкостью дверь в квартиру.

Довести задуманное до конца им не удалось — поджигателей спугнул бдительный сосед. Подозреваемых удалось задержать, в ходе допроса они признались, что намеревались совершить поджог по просьбе знакомого, который имел разногласия с жителем квартиры.

Также в Подмосковье приговорили к 12 годам колонии 21-летнего юношу, который поджег релейный шкаф.

Ранее в Москве арестовали студента-фотографа, обвиняемого в призывах к терроризму.