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Москвичам рассказали о погоде во вторник

Гидрометцентр: облачно с прояснениями и до +6°C ожидается в Москве во вторник

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Облачная погода с прояснениями, небольшими осадками и температурой воздуха до +6°C прогнозируется в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Местами на дорогах ожидается гололедица. Днем температура в столице будет колебаться в пределах от +4°C до +6°C, а в ночь на среду столбик термометра опустится до -4°C.

Ветер ожидается северо-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от +2°C до +7°C, а в ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки -7°C.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в Москве в ближайшие дни не ожидается выпадение снега, однако полностью исключить его появление до конца марта невозможно.

Синоптик также говорила, что март в Москве в 2024 году может оказаться одним из самых сухих в истории наблюдений за погодой. Она также отметила, что этой весной в столице часто бывает солнечная погода.

Ранее врач посоветовала не торопиться снимать шапку весной.

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