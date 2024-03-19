В Грузии внесут законопроект об ЛГБТ*-пропаганде

Депутаты парламента Грузии от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» готовятся внести законопроект, направленный против пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Информацию об этом озвучил исполнительный секретарь партии Мамука Мдинарадзе в интервью телеканалу Pirveli.

Политик подчеркнул, что ЛГБТ-активистов поддерживает Фонд развития ООН.

«Мы призываем Программу развития ООН и другие донорские организации ясно осознавать, какие именно проекты они финансируют и на что идут средства от налогоплательщиков наших дружественных и партнерских стран. Необходимо различать права людей нетрадиционной сексуальной ориентации от потенциально опасной пропаганды ЛГБТ», — заявил Мдинарадзе.

В начале марта министерство юстиции России включило движение ЛГБТ в список запрещенных и ликвидированных в соответствии с решением суда.

Ранее россиянка пожаловалась на торт «Радуга» за пропаганду ЛГБТ.