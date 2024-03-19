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В Приамурье ввели режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер»

В Приамурье ввели региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер»

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Shutterstock

В Приамурье введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе, где из-за обрушения горных пород под завалами находятся 13 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Амурской области.

Уточняется, что решение о введении ЧС было принято на внеочередном заседании КЧС, которое провел губернатор региона.

По предварительным данным, среди пострадавших нет амурчан — все вахтовые рабочие из других регионов.

До этого вертолет Ми-8 МЧС России вылетел из Хабаровского края в Амурскую область, где в результате обвала на руднике под завалами могут находиться до 15 человек.

Оперативные службы ранее сообщали, что на руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области произошел обвал горных пород. По их данным, инцидент случился на участке подземных работ. Специалисты Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода выехали на место происшествия. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Днепропетровской области Украины произошел обвал шахты.

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