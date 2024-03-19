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В ресторане СПб расстреляли мужчину, предполагаемый убийца недавно вернулся с СВО

«Фонтанка»: переговоры двух мужчин в ресторане «Чабрец» закончились убийством

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Выстрелами и убийством закончились переговоры двоих мужчин, проходившие в ресторане «Чабрец» на Московском проспекте в Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло 18 марта в районе 19:30. Двое мужчин в возрасте около 30 лет мирно разговаривали за столом. Внезапно для окружающих разговор резко перешел на повышенные тона, после чего один из них достал пистолет ТТ и несколько раз выстрелил в своего собеседника.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, выстрелов было как минимум четыре. Стрелявший вел себя совершенно невозмутимо, не пытался убежать. После убийства он сделал несколько шагов в сторону, после чего вернулся к столику и даже продолжил что-то есть с тарелки.

Полиция приехала очень быстро, его задержали.

По данным «Фонтанки», стрелявшим оказался 40-летний уроженец Ленинграда Алексей Исаков, недавно вернувшийся из зоны СВО. Предметом спора якобы был крупный долг (7 млн рублей), с размером которого погибший был не согласен. Часть суммы он принес на встречу.

«Фонтанка» утверждает, что на СВО Исаков отправился из колонии, куда ранее попал за кражу: в мае 2021 года он получил 3,5 года общего режима.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 часть 1 УК РФ (убийство). Возможный срок наказания — до 15 лет лишения свободы.

8 марта в Ленинградской области в хоккейной сумке нашли мумифицированное тело.

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