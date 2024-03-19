Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рособрнадзор не планирует объединять госэкзамены по истории и обществознанию

Рособрнадзор: госэкзамены по истории и обществознанию объединять не планируется

close
100%
Светлана Шевченко/РИА Новости

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) и основные государственные экзамены (ОГЭ) по истории и обществознанию объединять не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

«В настоящее время вопрос объединения ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию не стоит», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что любые изменения в процедуре и содержании ЕГЭ могут рассматриваться лишь после внесения поправок в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).

«Сейчас «История» и «Обществознание» — два разных учебных предмета, по каждому из которых установлены свои требования федеральных государственных образовательных стандартов», — пояснили в Рособрнадзоре.

14 марта помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил объединить госэкзамены по истории и обществознанию. По словам чиновника, многие его коллеги предлагают совсем ликвидировать обществознание как «вредный» предмет. Он предложил добавить вопросы, связанные с обществознанием, в ЕГЭ по истории.

Ранее Мединский предложил скопировать «Википедию».

Все новости на тему:
ЕГЭ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами