Рособрнадзор не планирует объединять госэкзамены по истории и обществознанию

Единые государственные экзамены (ЕГЭ) и основные государственные экзамены (ОГЭ) по истории и обществознанию объединять не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

«В настоящее время вопрос объединения ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию не стоит», — говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что любые изменения в процедуре и содержании ЕГЭ могут рассматриваться лишь после внесения поправок в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС).

«Сейчас «История» и «Обществознание» — два разных учебных предмета, по каждому из которых установлены свои требования федеральных государственных образовательных стандартов», — пояснили в Рособрнадзоре.

14 марта помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский предложил объединить госэкзамены по истории и обществознанию. По словам чиновника, многие его коллеги предлагают совсем ликвидировать обществознание как «вредный» предмет. Он предложил добавить вопросы, связанные с обществознанием, в ЕГЭ по истории.

Ранее Мединский предложил скопировать «Википедию».