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В Госдуме не одобрили лишение «Ельцин-центра» особого статуса

Ъ: правовое управление Госдумы не одобряет лишение Ельцин-центра особого статуса

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Павел Лисицын/РИА Новости

Правовое управление Госдумы отрицательно высказалось относительно проекта закона, который предусматривает лишение «Ельцин-центра» статуса президентского центра. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

С идеей внести изменения в закон «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий» ранее выступил депутат от КПРФ Владимир Исаков. Он предложил оставить возможность создания центров исторического наследия президентов РФ лишь в отношении президентов России, покинувших пост после 1 января 2000 года.

В пояснительной записке отмечается, что проект разработан «в целях восстановления исторической справедливости и недопущения искажения истории».

По словам Исакова, центр исторического наследия имени Ельцина в нынешнем виде создает угрозу единству страны и раскалывает российское общество.

Отмечается, что «Ельцин-центр» регулярно подвергается критике со стороны различных общественных деятелей и политиков. Так, в мае 2023 года режиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков выступил за закрытие центра, заявив, что он не согласен с его деятельностью.

«Ельцин-центр» провел экскурсию для британского посла.

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