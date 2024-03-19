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Минобороны Франции и EDF договорились о производстве радиоактивных материалов

Минобороны Франции и EDF договорились о производстве радиоактивного трития

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Depositphotos

Министерство Вооруженных сил Франции и энергетическая компания Electricite de France (EDF) заключили соглашение о производстве радиоактивного изотопа трития. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на оборонное ведомство республики.

«Цель состоит в том, чтобы использовать мощности «Сиво» (АЭС на западе Франции) для облучения в реакторах материалов, содержащих литий», — говорится в сообщении.

В будущем из этих материалов будет производиться тритий, «необходимый для оружия сдерживания».

По данным минобороны, подобное сотрудничество планировалось еще в 1990-е годы.

В начале февраля сообщалось, что из-за утечки на АЭС «Фукусима-1» концентрация радиоактивных веществ в воде была превышена в 14 млн раз.

До этого ученые Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) совместно с международным научным коллективом разработали новый абсорбент для очистки жидких радиоактивных отходов.

Ранее ученые предупредили, что исчезновение вечной мерзлоты в Арктике может освободить радиоактивный радон.

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