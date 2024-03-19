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В РФ предложили расширить перечень информации о гражданах в единой базе

РБК: в России разработали поправки о расширении данных о россиянах в единой базе

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Depositphotos

Власти предложили расширить перечень данных единого ресурса сведений о жителях России. Об этом сообщает РБК.

В перечень предлагается включить социально значимые сведения, данные о виде на жительство за рубежом и информацию о дактилоскопии для мигрантов. Правительство разработало соответствующие поправки в законопроект «О внесении изменений в ст. 8 и 14 закона «О едином федеральном информационном регистре», принятый в первом чтении в июне 2023 года.

Как передает РБК, поправки рассматривались правительственной комиссией по законопроектной деятельности на заседании 18 марта.

Предполагается, что единый регистр сведений о населении в первую очередь будет пополнен данными, касающимися социальных аспектов, оператором которых выступает Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере. В их числе сведения о родительских правах, изъятии ребенка из семьи или непосредственной угрозе его жизни и здоровью; информация об опекунах и попечителях, а также сведения об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным. В единый регистр также внесут данные о водительском удостоверении.

18 марта правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс, реализующими Основные направления налоговой политики.

До этого в правительстве РФ предложили внести поправки в Налоговый кодекс для сокращения нагрузки на граждан и бизнес.

Ранее депутат объяснил необходимость принятых законов о самоконтроле соцсетей.

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