В селе Никольское при обстреле погибли четыре человека

После попадания снаряда по дому в селе Никольское Белгородской области количество погибших выросло до четырех. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Террористический акт со стороны ВСУ унес жизни практически целой семьи: погибли бабушка, мама, ее гражданский супруг и сын – молодой 17-летний парень. Это невосполнимая утрата для всей Белгородской области!» — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что спасателям удалось вытащить из-под завалов маленькую внучку, которая получила закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время девочка находится в реанимации областной клинической больницы под аппаратом искусственной вентиляции легких. На 19 марта назначена операция.

18 марта губернатор Гладков сообщал, что при обстреле села Никольское два человека погибли и четверо пострадали. На тот момент тела двух находившихся в доме женщин еще не были найдены.

Ранее росгвардейцы ликвидировали БПЛА при попытке атаки Белгородской области.