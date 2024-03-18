Фермер искал отбившуюся от стада корову и смог отбиться от нападения пумы

Мексиканский фермер искал отбившуюся от стада корову и подвергся нападению пумы. Безоружный мужчина смог отбиться от хищника. Об этом сообщает The Sun.

47-летний Хуан Хосе Торрес вместе с приятелем отправился искать коров, которые отбились от стада, недалеко от пастбища мужчины обнаружили растерзанных пумой животных, хищник набросился на фермера и несколько раз укусил его за ногу и руку.

Мексиканец зажал животное ногами и начал сдавливать пуме шею, в это время его приятель побежал за помощью. К моменту прибытия полицейских Хуан Хосе Торрес смог отбиться от пумы и обезвредить ее, фермер получил многочисленные травмы и был госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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